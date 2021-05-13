中央流行疫情指揮中心13日公布案1203新北五股獅子會前會長足跡，案1203於5月8日曾前往林口三井OUTLET，林口三井OUTLET表示，昨晚已進行內部清消，林口區公所也說，清潔隊今天上午已針對商場周遭2百米環境清消，明天大消毒將以林口三井OUTLET為起點。
新北市環保局則表示，已於今日上午8時30分派4名消毒人員前往林口三井OUTLET進行消毒並於上午10時50分完成，動員機具包含車載式高壓消毒機1輛、手推式動力噴霧機1台、背負式噴霧機1台、使用4000公升的四級胺（康美克）稀釋消毒劑。
林口區公所表示，環保局清潔隊員已於今天上午8時許已到林口三井OUTLET周遭200米進行消毒， 區長藍品畯表示，新北市長侯友宜今天上午新北市政府防疫會議後決定，14日24小時總動員新北大消毒，包括公有機關、私有場所與民眾常聚集的公共場所、餐廳、百貨及夜市，林口明天將以林口三井OUTLET當作清消起點。
林口OUTLET公關部資深經理曾玲玲則說，商場目前正常營業，昨晚接到衛生局通知後，閉店後就已完成商場消毒，今天晚上閉店後也會再進行徹底消毒作業。
(中時 )
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