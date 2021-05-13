國家警報今(13日)下午大響，興達電廠因事故全廠停機，部分地區皆已經出現停電狀況。宅神朱學恒15時許在臉書發文表示，「不想多說」。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人都紛紛留言回應，「用愛發電該上場了」、「我們的愛不夠，才會停電」。
國家級警報指出，14時37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，15時開始全台開始執行緊急分區輪流停電。目前包括台北市、台中、等地都已傳出部分區域停電。
宅神的心情在臉書曝光後，立刻引起大批網友留言，很多人都說「電不夠、水不夠、倒是疫情不缺」、「一定是台灣民眾心中沒有愛」、「肯定少了人與人的連結，沒有用愛發電」、「不是說台灣不缺電嗎?」、「你們的愛呢？快點掏出來發電啊」、「是時候用愛發電了」。
而針對這起停電，行政院發言人羅秉成表示，政府已經掌握狀況，請國人同胞鎮定，不必驚慌，也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。
(中時新聞網)
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