【全台大停電】基隆8萬6千餘戶停電 七堵車站無空調、行車資訊 15:512021/05/13 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 興達電廠3台機組今天下午跳電，基隆市消防局目前已陸續接獲5件電梯受困。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興達電廠3台機組今天下午跳電，導致基隆市安樂、八堵、暖暖等地區停電，基隆市消防局目前已陸續接獲5件電梯受困，尚未傳出人員受傷，台電基隆區處表示，下午3點至3點50分已進行緊急分區輪流停限電。 台電基隆區處指出，目前下午1點40分至3點22分因進行低頻電驛動作期間，曾導致86242戶停電，目前皆已復電。 台電表示，七堵站全站無電，無空調、照明及列車資訊系統無法顯示，號誌及行車正常，無影響行車。 亞灣打造5G AIoT聚落 台電跑第一 基隆重症婦 曾搭遊覽車南下進香 (中時 ) #台電 #基隆 #陸續 #電梯受困 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華碩Q1獲利年增十倍 同期新高 04:102021/05/13 財經要聞 PORSCHE 911 Targa 4S 駕馭魅力無與倫比 04:102021/05/13 時尚消費 北基跨足台南營建轉投資收益耀眼 09:362021/05/13 區域情報-台南 宏都拉斯的下一步 04:102021/05/13 時論廣場 本土案例急速暴增 桃醫重啟負壓隔離病房 09:202021/05/13 生活 疫情重擊餐旅業 直呼最寒冷仲夏 04:102021/05/13 焦點要聞 高雄金芭黎舞廳突遭臨檢 疫情升溫八大場所被緊盯 08:272021/05/13 社會 美輸油管線停擺6天開始恢復運作 民眾恐慌購油 10:392021/05/13 國際 防疫神話快守不住了 媒體人怒揭衛福部2大「千古之謎」 08:042021/05/13 政治 餐飲購物啟動實聯制 04:102021/05/13 時尚消費 《類股》大成鋼、大國鋼Q1獲利靚 Q2續旺 13:082021/05/13 財經 社會熱門新聞 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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