興達電廠3台機組今天下午跳電，導致基隆市安樂、八堵、暖暖等地區停電，基隆市消防局目前已陸續接獲5件電梯受困，尚未傳出人員受傷，台電基隆區處表示，下午3點至3點50分已進行緊急分區輪流停限電。

台電基隆區處指出，目前下午1點40分至3點22分因進行低頻電驛動作期間，曾導致86242戶停電，目前皆已復電。

台電表示，七堵站全站無電，無空調、照明及列車資訊系統無法顯示，號誌及行車正常，無影響行車。

(中時 )