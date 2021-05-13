行政院發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，預計今（13）日下午3點開始執行緊急分區輪流停電，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。

羅秉成指出，政府已經掌握狀況，請國人同胞鎮定，不必驚慌，也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。

據了解，台電還在釐清跳機原因，由於燃煤電廠重啟需要時間，台電已要求全國所有閒置機組、汽電共生機組上線發電。

(工商 )