【全台大停電】興達電廠停機 政院：台電盡全力搶修 15:592021/05/13 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機。 (圖/資料照、行政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，預計今（13）日下午3點開始執行緊急分區輪流停電，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。 羅秉成指出，政府已經掌握狀況，請國人同胞鎮定，不必驚慌，也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。 據了解，台電還在釐清跳機原因，由於燃煤電廠重啟需要時間，台電已要求全國所有閒置機組、汽電共生機組上線發電。 台中要再蓋一座發電廠 上千網友氣炸：陳柏惟繼續龜縮 (工商 ) #全國 #系統 #台電 #興達電廠 #停機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞灣打造5G AIoT聚落 台電跑第一 04:102021/05/13 地方新聞 「只賣超百億」 外資邊逃邊低接 04:102021/05/13 產業特刊 防疫十萬火急 藍營市議員批：經濟部不要趁亂偷渡新電廠 13:272021/05/13 政治 中佳申辦燃氣電廠 議員：碳排總量管制 04:102021/05/12 地方新聞 12日用電量改寫今年新高 歷年5月第三高 21:432021/05/12 財經 環署與雲林縣攜手強化六輕空污減量 12:012021/05/12 財經 陽明入摩空歡喜 護國艦隊全沉 04:102021/05/13 財經焦點 國營企業第1 台電亞灣成立5G AIoT辦公室 17:022021/05/12 寶島 《電腦設備》佳世達陳其宏：今年是豐收年 惟H2變數多 14:502021/05/13 財經 疫情嚴峻 政院拍板紓困預算上限拉高至6300億元 12:092021/05/13 政治 興櫃2檔生技股「漲到熔斷」 遠距概念股樂呵呵 13:112021/05/13 財經 《熱門族群》MSCI納全球小型指數成份股 先進光抗跌 11:432021/05/12 財經 蒙古油輪載滿K他命 海巡登檢搜出280公斤市價逾10億 11:452021/05/12 社會 政治熱門新聞 德媒揭露：一件事讓台灣疫情現原形 「防疫優等生」金身恐破 - 政治 興達電廠停機釀停電 行政院回應了 - 政治 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 - 政治 台中要再蓋一座發電廠 上千網友氣炸：陳柏惟繼續龜縮 - 政治 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。