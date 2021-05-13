全台無預警大停電，國家級警報直指興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足。高雄巿長陳其邁臉書PO文「路竹北超高壓變電所匯流排故障，導致興達2,4及複循環3,4跳脫，影響約1900MW，實行緊急分區輪流停電」。

PO文也提到，包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮等區域，目前正在搶修中，供電將會陸續恢復。政府已掌握狀況，請市民朋友鎮定，不必驚慌。也會在查明停電原因後向大家報告。市府已一級開設應變中心，各局處待命中，民眾有狀況請撥打119。

(中時 )