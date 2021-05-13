【全台大停電】疑路北超高壓變電所匯流排故障 16:072021/05/13 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁。（林宏聰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台無預警大停電，國家級警報直指興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足。高雄巿長陳其邁臉書PO文「路竹北超高壓變電所匯流排故障，導致興達2,4及複循環3,4跳脫，影響約1900MW，實行緊急分區輪流停電」。 PO文也提到，包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮等區域，目前正在搶修中，供電將會陸續恢復。政府已掌握狀況，請市民朋友鎮定，不必驚慌。也會在查明停電原因後向大家報告。市府已一級開設應變中心，各局處待命中，民眾有狀況請撥打119。 台中要再蓋一座發電廠 上千網友氣炸：陳柏惟繼續龜縮 (中時 ) #超高壓變電 #匯流 #PO #故障 #全台大停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電：是電網故障 不是發電問題 16:422021/05/13 政治 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 15:392021/05/13 財經 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 備轉容量10％ 興達僅全台3.88％ 朱立倫：說清楚講明白 16:462021/05/13 政治 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】限電通知後台電依舊亮綠燈 黃士修：繼續騙 16:482021/05/13 政治 【全台大停電】鹿港第一公墓靈骨塔 兩人受困5樓電梯已排除 16:332021/05/13 社會 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 15:552021/05/13 政治 【全台大停電】新北24起電梯受困案 侯友宜進駐災害應變中心 16:112021/05/13 社會 【全台大停電】快查電費帳單 第三輪限電至17：30 影響224萬戶 16:062021/05/13 財經 【全台大停電】我家何時停電？ 從帳單看答案 16:062021/05/13 生活 【全台大停電】大停電免驚 各百貨備電、備援快速因應 16:522021/05/13 生活 政治熱門新聞 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 - 政治 陳時中一句話說溜嘴嚇壞國人 藍委驚：還能繼續指揮嗎？ - 政治 德媒揭露：一件事讓台灣疫情現原形 「防疫優等生」金身恐破 - 政治 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 【全台大停電】新北近16萬戶受衝擊 侯友宜說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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