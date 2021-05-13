高雄興達電廠因電網事故導致全廠停機，全台各地出現大停電，行政院發言人羅秉成表示，預計今日下午三點開始執行緊急分區輪流停電，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。總統蔡英文也隨即在臉書發文表示，政府已經初步掌握相關狀況，正在緊急修復處理，供電將會陸續恢復，政府已掌握狀況。

興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

蔡英文今(13日)臉書貼文表示，供電將會陸續恢復，政府已掌握狀況。高雄興達電廠因為電網事故造成部分機組停機，導致全國不同地區有停電的情形，政府已經初步掌握相關狀況，正在緊急修復處理。

目前，為了電網安全，台電已經啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復，請大家保持冷靜，不用驚慌。詳細事故原因，政府相關部門將在完整查明後向大家報告。在這之前，也請大家切勿傳遞未經證實的假訊息。

高雄市長陳其邁指出，因「路竹北超高壓變電所匯流排故障，導致興達2,4及複循環3,4跳脫，影響約1900MW，實行緊急分區輪流停電，目前搶修中」。包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮...等區域，目前正在搶修中，供電將會陸續恢復。市府已一級開設應變中心，各局處待命中，民眾有狀況請撥打119。

(中時新聞網)