獲選奧斯卡最佳紀錄片15強的電影《女畫家與偷畫賊》（The Painter And The Thief）不畏疫情，明天（5／14）將如期在台上映。該片遠在挪威的男主角「偷畫賊」卡爾貝提爾諾德蘭（Karl-Bertil Nordland），日前特別錄製影片，向台灣的觀眾問候。貝提爾對《女畫家與偷畫賊》即將在台灣上映感到榮幸，「或許我的經驗能給大家些許啟示」。

該片劇情描述一輩子總讓身邊的人失望的魯蛇貝提爾，因為一次盜畫事件，意外扭轉了他原本的放浪人生。全片劇情峰迴路轉，精采程度被譽為「連編劇都寫不出來」，還一度榮登美國爛番茄100％的滿分好評。有趣的是，該片最終雖未拿下奧斯卡，卻因故事轉折太過驚人，已被奧斯卡得獎片《意外》、《寄生上流》的製作公司聯手搶下翻拍權，確定將被翻拍成劇情片。

「偷畫賊」貝提爾一生放浪，甚至多次因為吸毒入監，使得親朋女友全都棄他而去。但人生命運難料，他某次行竊畫作，因為偷了捷克女畫家芭博拉潔西科娃（Barbora Kysilkova）畫作被告出庭，卻因真心道出偷畫動機「因為它們太美了啊」，一句話觸動「女畫家」的心而決定為他作畫。一輩子從沒被人重視的貝提爾，在看到畫作完成時激動大哭，終於認知「人生必須改變了」。他不僅入監戒毒、更發憤念書。現在的他已拿到挪威運動醫學學位，並在物理治療中心工作，可說是「一幅畫作改變了人生」。

《女畫家與偷畫賊》在拍攝8個月時，曾因「偷畫賊」貝提爾吸毒駕車肇事，陷入幾乎致命的車禍而拍攝中斷。貝提爾不僅斷了16根骨頭，就連脾臟都撞到破裂。被嚇壞的導演班雅明李（Benjamin Ree）於是跟貝提爾感嘆說「如果你死了，我們就不用拍了」。意外激起了貝提爾的求生意志，「就算我死了，也請你要拍完」。加上傷勢復健期間，女畫家芭博拉不時來探望關心他，還幫他爭取最好的醫療。「偷畫賊」貝提爾於是在倖免於難後，決定奮發向上、人生重新展開。

(中時 )