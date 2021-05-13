三水街周遭阿公店，不斷傳出有小姐染疫。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方已針對染疫店家調監視器追查中。（陳鴻偉翻攝）

萬華阿公店染疫人數不斷增加，中央防疫指揮中心13日下午公布第3家染疫店家，是位在三水街的「美金」飲酒店，業者表示，美金就開在昨天公布的「鴻達」茶藝館隔壁，最早是早班的小姐「糖糖」，為回大陸自行核酸檢測，被發現確診，後來晚班的小姐「珍妮」跟少爺「小江」也覺得不舒服，兩人經檢查後也發現染疫，「美金」是目前疫情最嚴重的萬華店家。

地方業者表示，「美金」飲酒店分成早班跟晚班，共有兩批不同人馬分別經營，早班的「糖糖」是該店的股東兼小姐，50多歲是大陸浙江籍的陸配，日前有事要回大陸，便到醫院進行核酸檢測，結果被查出確診。

糖糖染病消息傳出後，晚班的小姐「珍妮」覺得最近常常腰痛、咳嚏，「好像怪怪的」，50多歲的「珍妮」是來自福清的陸配，她在台籍櫃台人員「小江」的陪同下，兩人一起到醫院檢查，後來也被發現感染肺炎。

「美金」12日便已停業，早、晚班共20多人，全部進行居家隔離，萬華警方12日也前往該店拿取監視影像，現已對上百位員工、小姐及酒客進行疫調，不排除是「鴻達」的小姐到美金飲酒店造成連鎖感染。

(中時 )