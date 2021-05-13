永康大灣民眾在臉書社團上傳停電畫面。（摘自永康大小事／曹婷婷台南傳真）

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

高雄興達電廠14時37分發生不明原因跳機，全台北中南等縣市都傳出大停電，至下午3時30分為止，北市共受理28件電梯受困，已陸續協助脫困14件、人員15名，發電機冒煙9件，無人送醫。

興達電廠跳機，北市包括萬華、中正、中山、內湖區等多處都發生停電情形，據北市消防局表示，剛停電不久就受理10件電梯受困，但民眾沒有安全顧慮。

這起大停電造成北市包括中山區民安里中山北路一段126、140巷等整條巷停電，松山區敦化北路120巷16至22號全面停電、松山區南京東路4段133巷8弄全面停電。

此外，新北市多處地方停電，目前新北市長已進駐EOC，了解停復電狀況。提醒民眾拔插頭，另不要搭乘電梯，搭乘電梯遇停電時請勿驚慌，按警報扭求救，靜待救援。

台中市也傳出多處停電情形，至下午3時許受困案件近10件，多處紅路燈也沒反應，警方獲報，加派人員至現場交通疏導，呼籲用路人注意交通安全，通過路口放慢速度。

嘉義縣則有4起電梯受困案，分別為民雄鄉3件，太保市1件，包括協志工商1名58歲女職員搭電梯時碰上大停電而受困，所幸所有受困民眾在消防隊員協助下已全數脫困，虛驚一場。

(中時新聞網)