台灣新冠肺炎疫情持續升溫，過去2天激增23例本土個案後，今（13）日又新增逾13例確診，正式進入社區感染階段，引發民眾恐慌，紛紛留存醫療口罩，但日前臉書「路上觀察學院」卻有女網友在路上目睹傻眼一幕，照片中只見一名停等紅燈的女騎士，機車後照鏡上掛了足足有5到6個戴過的醫療口罩，令原PO超百思不得其解「這樣掛口罩的用途是什麼……護身符？」此文一出隨即造成網友論戰。

透過原PO分享的照片可以得知，在她前方停等紅燈的女騎士，機車照鏡上掛滿明顯使用過的醫療口罩，單掛一邊耳繩吊的方式，讓口罩內外側通通暴露在外，這作法讓原PO看了忍不住吐槽「路上隨處可見賣口罩的小女孩（？）也是很合理的（真的很想問她這樣掛口罩的用途是什麼……護身符？）」

該文一出，立馬引發網友正反兩面熱議，有人覺得女騎士只是用完還沒扔，已經不會戴了，因此紛紛留言「我也有一掛耶！有時候換下來先掛著……就越掛越多」、「啊就每次都忘記，就出門都帶一個，又懶的拿回家」、「我覺得她可能是出入高風險場所，所以要一直換，又找不到地方丟，所以暫時掛著」，怎麼樣都好過亂丟口罩的人好。

但也有許多網友感到不妥，認為國內疫情亮紅燈，如此敏感之際，口罩還是用完馬上丟最好，於是直呼「一堆戴過的不丟，是打算供起來？真的無言」、「希望停車後能拿去扔掉，否則風一吹，路上就一堆口罩垃圾」、「飛走一個就等罰款了」、「可能想說殺菌，結果上面都黏滿灰塵」、「我們公司就有大媽同事買了蠻貴的可防PM2.5的口罩，結果上班期間都掛在機車後照鏡上吸整天的馬路灰塵」。

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(中時新聞網)