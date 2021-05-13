台中市政府花640建置台中e指通平台，從三月推出至今註冊1萬4000人，比例不到人口的千分之5，市議員楊典忠質詢說，市府宣傳「數位服務處處通」，沒有儲值與行動支付功能，食衣住行全不通宣傳太膨風。研考會主委吳皇昇說，未來將推出線上繳費服務等，讓市民「一指通台中」。

楊典忠指出，市府推出的政策中「十大e指不通」，包括雙十公車、台中捷運、IBIKE、YOUBIKE、敬老愛心卡、就業工作、觀光旅遊、繳稅、運動中心、繳水電瓦斯費、公有停車場等，這張虛擬卡都沒辦法使用；只能查詢與驗證身分功能，不去圖書館、親子館、訂復康巴士民眾根本用不到。

楊典忠說，沒有儲值卡與信用卡功能，連公車都坐不了，運動中心也不能刷條碼；他整理市府公共政策工具包括公車、自行車、捷運都不能搭乘，也沒結合敬老愛心卡，連查詢工作的就業服務與旅遊景點也沒有，更沒有繳稅繳公用事業水電費功能，讓許多民眾期待落空。

楊典忠認為，未來台中 e指通後續新措施，務必準備好在上線，也要修正註冊流程、使用說明都要簡單易懂，盡快結合敬老愛心卡，推出具有吸引力公共服務優惠方案，才不會讓註冊市民失望。

吳皇昇說，台中e指通是提供給民眾另一個數位服務管道，與現行傳統管道並不相互排擠；市府要陸續新增多項數位服務功能，及培養民眾使用數位服務的習慣，以循序漸進方式來累積使用量；如中央國稅局推動線上報稅、台北市政府推行台北通服務，其使用者都是透過數次的功能深化及宣傳來逐步累積起來。

吳皇昇強調，議員提到的支付、繳稅等功能都已在規畫中，雙十公車和捷運站刷卡機的升級，交通局和捷運公司也正研擬中；台中e指通將隨著功能的增加及民眾使用數位服務習慣的養成，未來逐步增加會員數，讓市民感受更便利的公共數位服務。

(中時 )