佳世達(2352)今舉行線上法說會，董事長陳其宏表示，佳世達在電動車領域絕對不會缺席，佳世達的策略是「通路先行」，也就是先投資在電動車的通路商，藉此了解消費者的需求。例如佳世達轉投資的羅昇(8374)，就有代理歐洲電動車的快速電動樁。電動車相較傳統車對資通訊產品使用比更高，佳世達集團也已經加入了MIH聯盟。

羅昇成立於1984年，是亞洲傳動控制領域品牌通路商，羅昇與世界傳動控制領域卓越品牌的製造廠商建立緊密的合作關係，考察、篩選並引進國際先進產品和技術，通過羅昇的自身技術及資源，把單一產品或集成產品以及增值服務，透過羅昇整合平台傳遞給客戶。因此，羅昇不僅為上游廠商銷售產品，並為其及時提供有關市場動態及產品開發的資訊；對於下游客戶，羅昇提供多樣化品牌、完整的產品線，一次性購買的服務(One-Stop Shopping)，而且提供客戶全面的技術服務與物流解決方案（Total Solution），幫助客戶降低成本與風險。

羅昇總部設於台灣，並在天津、香港分別設有子公司，以便就近服務客戶。羅昇2019年9月23日與佳世達集團結盟成為佳世達聯合艦隊的一員，佳世達旗下工業電腦廠友通(2397)斥資4.6億元，以每股20元，參與羅昇(8374)私募，取得20.49%股權，強化智慧製造布局。

(時報資訊)