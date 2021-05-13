南韓股市周四出現連三個交易日的下跌；美國通膨飆升，擔憂美聯準會提早收緊寬鬆政策，減弱了市場信心。韓元走弱，基準公債殖利率上升。

周四南韓KOSPI指數收跌39.55點或1.25%，為3122.11點。早盤一度大跌1.85%。外資在前一日淨賣2.7兆韓元之後，今日再賣超1.43兆韓元。

周三數據顯示，美四月消費者價格出現近12年最大漲幅，讓華爾街措手不及。

三星電子股價下滑1.88%。該公司宣布，到2030年將投資非記憶體晶片171兆韓元(約1511億美元)，遠高於2019年宣布的133兆韓元，然三星股價仍下滑。

SK海力士跌1.67%。其他重量級科技股也下跌，樂金化學和網路公司Naver分別下挫1.51%和1.60%。

南韓政府智庫呼籲央行，暫時保持寬鬆政策，並上調今年的經濟成長預測。

在境內交易平台，韓元跌0.41%，1129.3韓元兌一美元。

(時報資訊)