13日，日本的日經新聞(Nikkei)報導，因為擔心自己已捉襟見肘的醫療資源可能遭到分食，故日本有多個地方鄉鎮陸續表示，將放棄自己在東奧期間，可招待外國運動員的獲選資格。

日經明確指出，日本本來有500個地方鄉鎮，在這次東奧期間被選為款待國外運動員之處，但現在已有約40個決定，將放棄這項殊榮。

疫前，有機會讓國外人士認識自己家鄉的一草一木，是許多日本人求之不的一種榮耀。但疫情嚴峻的現在，多一個外人來到自己地盤，不僅表示容易多一分傳染，也表示有限的醫療資源又被多分一杯羹。

目前正在執行緊急狀態的日本，計畫將在不到兩個半月後的7月23日至8月8日，在東京舉行奧運復賽。

疫情影響下，據悉12日傳出包括千葉縣東部等地區，美國田徑隊原預定在這裡進行賽前訓練，但美國已告知日本要取消這些活動。 千葉縣知事也表示，萬一這些國外運動員有任何染疫狀況的話，將不保證會有治療病床空出，因為這些外國人並沒有任何特殊待遇。奧出雲町(Okuizumo)異口同聲地說，在疫情不被有效控制前，不可能按既定計劃，讓印度曲棍球隊還能來這裡參加賽前訓練。因為目前各種資源都很有限，又擔心新冠病毒傳播下，居民與外國運動員也不可能相互交流。

讀賣新聞13日也報導，海外運動員不能參加奧運會的全新項目BMX極限單車測試賽。

其實，日本一些較小規模的地方政府，早就對奧運期間疫情若加重時，該如何負擔這些國外運動員的醫療資源，感到憂心忡忡。同時，日本民眾對東奧復賽也愈來愈厭惡，有近六成日人甚至反對這項國際體育盛事。

13日最新官方數據，東京有1010位新確診者，是繼3日以來又回到四位數以上。

(時報資訊)