保瑞(6472)下午舉辦法說會，董事長盛保熙表示，受惠加拿大廠併購效益以及公司在CDMO上布局完整，業績暢旺，帶動首季營收年成長267%，EPS6.18元。前4月已接近去年全年營收，併購案發揮綜效。

透過CDMO的營運模式打造台灣製藥業台積電是董事長盛保熙最早提出的概念，並透過精準的併購，持續擴大產能。盛保熙提到，併購英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克(GSK)加拿大廠對保瑞而言具有指標性意義，除了使保瑞打入全球主要大藥廠的供應鏈，更持續帶動整體營運動能。在主力運營的CDMO業務，保瑞擁有多元且完整的劑型生產線、從研發到量產的能力、具備經濟規模的產能、國際最高標準的品管，以及提供客制化與一站式的服務，對於想拓展國際市場的製藥公司，保瑞絕對是最佳的供應鏈合作夥伴。

保瑞表示，完整的國際委託研發暨生產服務(CDMO)布局以及全球化的M&A策略，是讓保瑞市值從2017年的新台幣12億元至今來到新台幣121億的重要關鍵。保瑞是市場上少數能提供從藥品研發、專利申請、生產(代工)製造、登記、授權、行銷到通路銷售等全方位服務，也是亞洲藥品市場中擁有完整生產鏈的國際製藥廠，在CDMO的供應鏈上，從藥品研發試製到上市的各個階段，均可提供國際化、全方位的專業服務，是保瑞最大的競爭優勢，也較不受供應鏈單一環節的影響，能持續維持獲利成長。

保瑞表示，加拿大廠代工生產多達50個品項，所代工GSK產品中，以治療關節炎的Voltaren成長最為亮眼。根據該公司年報資料，美國FDA於2020年核准Voltaren由處方藥轉為OTC(非處方用藥)，帶動各通路業績成長，GSK在疼痛治療的消費保健品領域營收成長25%，在美國同類疼痛藥品市場的成長幅度高達79%，根據調查資料，美國有超過5000萬患者罹患各種關節炎，市場需求也同步增加其代工需求量；目前全美所販售的Voltaren皆為該廠供應，以整體市場性來看，相關產品需求會持續成長。

保瑞目前也積極與新藥開發公司合作，協助加速其臨床試驗與量產放大流程。除了國際藥品代工持續拓展經濟規模外，同時也透過雙贏策略，取得代工生產原廠品牌藥品的區域經銷代理，布局藥品市場，雙管齊下持續驅動營運成長。

(時報資訊)