三商壽(2867)今天董事會中通過原財務長陳宏昇為新任總經理。此人事案將呈報主管機關，待其核准後生效。

陳宏昇在1996年加入三商美邦人壽，歷經精算部及商品部主管、財務長，並兼管投資、多元通路等職務歷練，在商品開發、業務行銷、投資管理及精算財務等諸多領域皆有豐富厚實的經驗，不但擁有FAIRC(中華民國精算師)、FSA(北美精算師)、FRM(財金風險管理分析師)及CFA(特許金融分析師)專業證照，更擔任過中華民國精算學會理事長及壽險公會理事，也是現任壽險公會監事。

董事長陳翔玠表示，陳宏昇為公司長期培養的接班人選，是位兼具專業學養與管理實務全方位人才，由其接任總經理更是公司接班制度的展現。

陳宏昇表示，未來經營將聚焦三大方向，1.追求穩健成長、提升清償能力：厚植穩健的財務體質，符合主管機關要求的各項清償能力指標，以及未來的IFRS 17和ICS順利接軌，將是當前的首要之務。2.落實公平待客：「公平待客」的「客」應廣義的包含客戶、員工和股東。信守對客戶的承諾，要優化客戶體驗、提升公司淨值，維護股東權益外，同時也要打造互信、互助、互諒的工作環境，讓員工兼顧工作與生活平衡，為客戶、員工與股東創造更高的價值。3.專精業務通路：持續以業務員為主的通路發展，在符合公司經營策略下，架構完整的商品線，解決客戶的保險需求。強化行銷及組織發展的E化支援，提升業務生產力，落實招攬規範，維護業務品質。

(時報資訊)