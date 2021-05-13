渡過第1季營運谷底後，散熱廠—泰碩(3338)營運可望自第2季逐步回穩！泰碩總經理梁竣興表示，由於NB及伺服器需求穩定，且公司已陸續向客戶調漲價格，預估第2季會比第1季好，毛利率也會逐季改善，公司目標是今年營收不低於去年。

泰碩今天下午舉行法說會，三星等智慧型手機廠於前年導入VC，原本散熱廠高度期待5G智慧型手機換機潮可望推升VC需求，亦競相擴產希望搶食商機，未料手機品牌廠基於不同考量未如預期大量採VC，導致VC價格競爭激烈，且原是泰碩主攻的5G基站散熱也因大陸5G基礎建設腳步放緩及扶植當地供應商，整體接單狀況平平，加上銅等上游材料價格高漲，三大因素成為拖累泰碩第1季業績的凶手。

泰碩今年第1季合併營收為11.39億元，年成長11.45%，營業毛利為1.69億元，年減22.83%，單季合併毛利率為14.92%，年減6.52個百分點，稅後盈餘為1130萬元，年減82.09%，每股盈餘為0.13元，為2018年第2季以來單季新低。

就產品組合來看，第1季NB約佔營收52%，伺服器約佔13%，PC/AOI約佔10%，通訊約佔7%，手機約佔4%。

渡過第1季谷底，泰碩營運可望回升，由於NB今年1季拉貨動能強勁，Chromebook及高階商務機為新成長動能，預估2021年需求可望持續穩健攀升，且雲端服務及資料中心帶動伺服器出貨逐季成長，為泰碩營運帶來支撐。

梁竣興表示，由於VC價格競爭激烈，目前公司是選擇性接單，而基站市場尚未全面需求64 & 32通道AAU產品，市場需要更多5G終端與5G場景以構建AAU需求，今年營運成長主要來自於伺服器及NB，公司已與客戶協商調漲價格，以反應上游原物料價格上漲，公司營運最壞狀況已過，預估第2季會比第1季好，毛利率也會逐季改善，公司目標是今年營收不低於去年。

(時報資訊)