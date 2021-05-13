台灣新冠肺炎疫情升溫，兩天本土案例就多達29人確診，因此至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級，可以說是人心惶惶，對此，藝人納豆在社群網站貼出走進電視台前的景象，讓他直呼：「明顯感覺保護增加了。」立刻引起網友議論。

納豆曬出走進電視台前的照片，只見電視台門口使用塑膠棚搭建出一條通道，兩側桌上放著八台白色機器，並且用塑膠棚搭建出一條通道，機器也不斷噴灑出煙霧，推測是為了因應近來防疫升級做的措施，這也讓納豆表示：「一進電視台就明顯感覺保護增加了」，接著附上11個雙手合十的符號，接著不忘信心喊話：「希望能早日找到感染源，防堵成功，大家加油！防疫人員辛苦了！大家平安！」

眼見電視台為了防疫做的措施，網友也紛紛留言：「大家一起加油，做好防疫措施」、「希望這次疫情都能撐過去，大家都平安健康」、「這樣做真的會讓人放心不少」、「這樣才能讓進出的人都安心」，此外，許多粉絲也不忘貼心提醒他，絕對要照顧好自身健康為優先。

面對本土疫情爆發，女神徐若瑄就在臉書感嘆「為了我們愛的人，好好的活著是目前最重要的事，V哥沒在大家身邊，請好好照顧自己」，並呼籲所有人戴好口罩、勤洗手、酒精不離身、少去公共場合，，演員何如芸也寫下：「口罩戴起來，不要怕！台灣加油！」希望能一起度過這次難關。

(中時新聞網)