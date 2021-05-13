513全台大停電，便利商店也難逃停電之苦。（圖／黃世麒攝）

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（18：45 更新內文）

5月13日緊急分區輪流停電圖

全台無預警大停電，經濟部長王美花出面說明。王美花表示，因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，影響220萬瓩電力，由於必須卸載清理，所以台電採取全台分區輪流停電，影響約400萬戶（C、D兩組），經濟部長王美花率經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫向全民致歉。

台電表示，燃煤機組併聯到滿載要2小時，另因太陽下山、太陽能發電今減少30萬瓩，風力發電減少20萬瓩，今尖峰負載又比昨天高，因此跳機。台電指出，至於賠償問題，營業規章有相關規定，按規定辦理。

台電表示，在應變中心了解相關事故，晚間7點10分後影響戶數會慢慢減少，預計9點40分會恢復供電。台電調度處長吳進忠表示，5月中旬預測尖峰負載3500萬瓩，比預測高；林口3、麥寮發電廠、核三等3機組負載增加達1245萬瓩，主要是水文不好減少供電能力，抽蓄機組也因水文不好，無法全力發電。

台電表示，為了維持全國電網穩定與安全，必須分區輪流停電，因突發性限制用電，可能有用戶受影響，所以供電50分鐘，讓用戶有時間恢復。

面對供電問題，台電採取分區輪流供電機制。台電表示，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間15:00-15:50，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。

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第二輪限電時間15:50-16:40，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。

第三輪限電時間16:40-17:30，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

第四輪限電時間17:30-18:20，限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。

第五輪限電時間18:20-19:10，限電量250萬瓩，限電戶數約164萬戶。

是否進行第六輪限電，需視恢復供電情況而定。

民眾如欲了解是否屬C組或D組，在電費單內有一欄其他資訊，內有寫到輪流停電組別，就可看出是否在停電範圍之內。

(中時 )