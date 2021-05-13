興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

今（13日）不僅疫情搞局，剛更因高雄的興達電廠的事故，導致全台輪流停電，而台北的誠品西門店2點多時就遭到短暫停電影響，現在已經恢復供電。另外高雄的漢神巨蛋也一度停電，不過目前已有備用電力供電，現在未受影響，而本館則維持正常。至於同在高雄的悅誠廣場也同樣停電。

(中時 )