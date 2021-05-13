【全台大停電】全台大停電！北、高百貨一度短暫停電 16:092021/05/13 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 同在高雄的悅誠廣場也同樣停電。(圖／本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 今（13日）不僅疫情搞局，剛更因高雄的興達電廠的事故，導致全台輪流停電，而台北的誠品西門店2點多時就遭到短暫停電影響，現在已經恢復供電。另外高雄的漢神巨蛋也一度停電，不過目前已有備用電力供電，現在未受影響，而本館則維持正常。至於同在高雄的悅誠廣場也同樣停電。 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 《半導體》停電事件 台積電、聯電部分廠區短暫壓降 (中時 ) #停電 #高雄 #短暫 #影響 #一度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 生活 【全台大停電】大停電免驚 各百貨備電、備援快速因應 16:522021/05/13 生活 【全台大停電】各百貨通路有備用電力因應 不受影響 16:142021/05/13 生活 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 【全台大停電】停電影響電商到貨 PChome 24h購物：24小時到貨服務暫停 17:032021/05/13 生活 【全台大停電】指揮中心漆黑一片 疫情直播突中斷 網驚：世界末日？ 16:442021/05/13 生活 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 社會 【全台大停電】我家何時停電？ 從帳單看答案 16:062021/05/13 生活 【全台大停電】多縣市紅綠燈停擺交通大亂 15:342021/05/13 生活 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】高雄一級開設 市府稱：設備故障、用電無虞 17:512021/05/13 生活 生活熱門新聞 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】波及供水加壓站 4縣市將限時停水 區域曝光 - 生活 【全台大停電】全台大停電 台中市15時起停電43萬戶區域報你知 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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