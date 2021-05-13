波多若絲卡為自己的職業生涯增加難忘的一勝。（美聯社）

2021羅馬網球公開賽女單32強戰，是美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）生涯在WTA巡迴賽等級第1000場賽事，可惜首輪輪空的她6比7（6比8）、5比7飲恨阿根廷選手波多若絲卡（Nadia Podoroska），止步羅馬賽事女單第二輪。

羅馬站是小威廉絲今年賽季繼澳洲網球公開賽之後首站，她是大會女單第8種子，可惜苦戰1小時58分鐘後提前落馬，生涯至今累積851勝149負。

「轉戰到紅土賽事的第一場是很難打的，能夠經過長途旅行到這裡試著參賽，是蠻好的嘗試，我應該要表現更好的。」曾4度帶走羅馬站賽事冠軍的小威廉絲說，「或許我需要更多場賽事來調整，我會再和教練、團隊討論解決方法，看看該怎麼做才是最好的。」

波多若絲卡回應：「這對我是很特別的一勝，小威是偉大的運動員，她為網球運動做了很多貢獻，她是傳奇。對我而言，擊敗她很特別，最重要的是，我很滿意我比賽的方式，我再次覺得打紅土很自在，這是最重要的。」

女單衛冕者、羅馬尼亞前女單世界第1哈麗普（Simona Halep）在32強戰6比1、3比3一盤領先時，因為左小腿受傷被迫退賽，奉送德國前世界球后可貝兒（Angelique Kerber）晉級；另一位前世界第1、日本好手大坂直美同樣提前出局，6比7（2比7）、2比6直落二不敵美國佩古拉（Jessica Pegula）。

(中時 )