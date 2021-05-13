興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

興達電廠13日14時37分，因事故全廠停機，國內出現大規模停電，秀水、福興、鹿港與線西的彰濱工業區、全興工業區等都停電，目前停電戶數68243戶。

彰化地區低頻戶數有22057戶，以及分區輪流限電的停電組別為C組停電戶數68243戶，主要在鹿港、福興，以及小部分的秀水鄉區域，在下午3時許，低頻電驛動作停電戶數22057戶已復電，目前停電戶數為68243戶。

台電彰化營業區表示，台電已經將全台分成六個組別，要怎麼知道自己家裡哪一個限電區，只要拿出電費帳單，查看帳單金額上方的輪流停電組別即可以知道。

15點22分，彰化區處報告，分區輪流限電停電組別C組，停電戶數68243戶，鹿港、福興，少部分秀水，目前依緊急輪停計劃僅有C跟D組輪流停電，其他組別不影響，會停到系統恢復為止。

台電事故停電第一報表示，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

(中時 )