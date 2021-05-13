興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

由於興達電廠因事故無預警大當機，導致全台各地區都出現停電狀況，稍早台電宣布C、D組將輪流停電，原先台電官網與停電查詢系統無法連線，但經過搶修後已恢復使用，民眾若手上沒有電費單，可透過台電官網查詢。

根據台電消息，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

全台地區都有災情傳出，目前傳出新竹科學園區回報暫無影響，南科高雄園區有停電狀況部分廠商受到衝擊，影響程度仍在調查。台電表示，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶，第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶，第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶，影響達617萬戶。

由於停電突然，引起民眾恐慌，然而上台電官網卻無法顯示，網友在PTT留言表示，「不直接告訴民眾哪些地區停電，簡訊是發生麼意思」、「這樣是要大家怎麼查」、「台電這次是在幹嘛」、「大家都擠進去看，什麼都看不到」、「要查都查不到，真的太誇張」不過稍早台電官網已恢復使用。

(中時新聞網)