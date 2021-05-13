台北市中山區地政事務所專員鄭復康，被控2度收受代書黃雅盈共6萬元賄賂，協助加速審核建案文件，2人均遭起訴。台北地院審結，13日依貪汙罪判鄭男應執行2年徒刑，褫奪公權4年；另判黃女應執行5月徒刑，得易科罰金15萬元，褫奪公權1年。可上訴。

檢廉調查，鄭復康任職中山地政事務所專員，負責審查土地登記作業等相關業務，2017年4月，位於中山區「天璽」建案的建商送交申請文件，但因不符規定遭退件，建商遂找黃雅盈代辦；黃女接手後先找鄭男看文件，鄭再到地政事務所向承辦人員關切本案流程，讓建案順利在4月底完成審查公告，公告當天，黃女指示員工送交3萬元現金及小禮盒給鄭。

2017年9月，內湖都市更新會推出位於東湖的「如意琚」建案，因審查時資料有誤，都更會透過黃女與鄭接觸，希望改以切結書方式更正資料，協助審查通關。該建案後來在鄭的奔走下，於9月底順利審核完成，黃女翌日親自送3萬元給鄭。

(中時 )