今（13）日下午2時37分，興達電廠因事故全廠停機，導致全台大停電，國家警報器跟著大響。據台電發出的警訊通知表示「因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始緊急分區輪流停電」，此通知引發各界民眾不滿，紛紛湧入興達發電廠的Google評論怒刷1星評價，並狠酸「快用愛發電啊！」

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

事出突然，各地都傳出停電災情，許多網友因此氣不過，湧入興達發電廠的Google評論狂刷1星評價，氣憤表示「停屁停」、「廠區在高雄，全台輪流停電是什麼概念」、「還不快點用愛發電」、「我願意給你我的愛，一起來發電」、「可以不要停電嗎」、「沒冷氣吹快熱死了啦」。

興達廠跳電導致全台各區傳出停電災情，網友氣不過紛紛上Google怒刷1顆星評價。（圖／翻攝自Google評論）

興達電廠停工導致全台大停電，國家警報器大響。（圖／翻攝手機訊息）

不僅如此，興達發電廠的維基百科內容也被修改，歷史部分變成「2021/5/13 14：37無法用愛發電，因為禁止人與人的連結，出事了阿伯！」短短3句嗆爆興達發電廠停電事故，同時還不忘串起3個時事梗，讓人看了哭笑不得，不過目前維基百科已被修正回原來模樣。

興達電廠跳機，連中央疫情指揮中心也跟著停電。（圖／林周義攝）

有網友氣到直接改興達發電廠維基百科內容開嗆，不過目前已修正回來。（圖／維基百科）

只是，目前興達發電廠的系統仍供電能力不足，預計5月13日15時開始緊急分區輪流停電，北市各局處已成立緊急應變小組，視狀況隨時提升為市災害應變中心開設。截至15時30分，北市119計受理電梯受困約28件，已陸續協助民眾脫困。

(中時新聞網)