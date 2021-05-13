今天（13日）15時5分緊急警報發出「電力中斷通知」，指出14時37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，15時開始分區輪流停電，各通路有備用電力因應，包含台北101、台中大遠百、遠東巨城購物中心、微風南京等通路雖有短暫停電，人員、營業都不受影響。
遠東百貨稍早表示，遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、遠百花蓮、高雄大遠百都沒停電；受停電影響的台中大遠百有備用電力，無人受困。
在台北101中舉辦活動的業者表示，雖有短暫停電，但很快就復電，未受到影響；台北市內湖區HOLA、特力屋、IKEA等賣場均未受到影響，供電狀況良好，直至收到停電簡訊，才得知有停電狀況。
全聯門市都有備用發電機，目前沒有受影響，營運正常；家樂福、頂好、JASONS都有備用電力也不受影響。
(中時 )
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