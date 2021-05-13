芳苑普天宮昨天已經立即進行全廟的環境大消毒，今天縣府協請芳苑鄉公所清潔隊，再度到宮廟與周邊進行全面大消毒。（謝瓊雲攝）

昨天有16例本土確診案例，今日再新增13例本土案例，短短2天就累積29例，根據最新疫調顯示，萬華茶館群聚案例事件中的確診女子們，都特別愛進香，足跡遍布中南部宮廟。（指揮中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

昨天有16例本土確診案例，今日再新增13例本土案例，短短2天就累積29例，根據最新疫調顯示，萬華茶館群聚案例事件中的確診女子們，都特別愛進香，足跡遍布中南部宮廟。（指揮中心提供／謝瓊雲彰化傳真）

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

國內新冠肺炎疫情全面升溫，中央流行疫情指揮中心已提升至第二級警戒，13日公布最新疫情，再新增25例確診案例，其中本土案例13例，而萬華茶館群聚確診案例疫調足跡也公布，其中一確診女曾於月初隨進香團至彰化鹿港、芳苑宮廟，今日也全面由公所清潔隊協助，二度至宮廟周邊大範圍消毒。

一連兩天本土確診案例累積已達29例，都是社區群聚染疫事件，彰化縣政府接獲疫調通報，得知確診茶館確診案例，曾於2日從高雄金獅湖保安宮出發至鹿港天后宮，另一女子同日則先到鹿港竹和宮進香、中午至芳苑普天宮用餐後離開。

彰化縣長王惠美昨天第一時間下達防疫不容有破口指令，兩家宮廟也立即進行環境消毒，鹿港公所也派遣清潔隊協助竹安宮周圍環境消毒，芳苑普天宮環境消毒後，縣府13日再度協調芳苑鄉公所清潔隊至普天宮周邊大範圍消毒。

彰化縣副縣長洪榮章今天上午親自到場關心宮廟消毒的情況，他強調最近各地宗教進香交流持續進行，為確保防疫不容有破口，時值疫情持續升溫，呼籲人多的宗教交流活動暫停或延後，並將持續要求各宮廟做好內部的防疫措施。

他指出，衛生局初步針對案1221在彰化縣內的足跡，共匡列39名接觸者，包含竹安宮15人、普天宮24人，已進行採檢及居家隔離，也將配合中央持續疫調。他誠心呼籲全體國人面對這次疫情一定要同心協力，絕不能讓全台長久防疫的努力功虧一簣，務必全面落實防疫，確保平安度過疫情。

普天宮副主委洪媽壹表示，普天宮香火鼎盛，昨天接獲通知後，已經立刻派員於廟區內進行消毒，今天上午再進行一次消毒，下午廟方也會自行再派員全區消毒，確保日後香客來參拜都能安全無虞。

(中時 )