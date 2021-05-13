【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》（以下簡稱《天堂Ｒ》），將於今(13)日正式迎接「法師能力進化」！將新增全新技能、召喚術怪物以及職業專屬裝備，同時，官方特地開放「轉職法師活動」，舊有角色的等級可完整轉移，不只幫助玩家無痛轉職，還將提供大量補給品，以及珍貴的法師技能書！為慶祝「法師能力進化」，官方也大方祭出「天天登入送龍鑽」活動，為期30日，最高可獲得300顆龍鑽！此外，官方也正式預告，即將推出全新跨伺服器排名副本【次元交錯的空間】，推出後，玩家可在副本內盡情擊殺怪物獲得大量經驗值，登上排行榜的玩家，還可再獲得額外的戰利品！詳細改版細節以官方網站公告為準。

法師能力大進化！全新技能、召喚術、專屬裝備全面上線！

在《天堂Ｒ》中，法師通常在隊伍中擔任BUFF與DEBUFF定位，本次改版後，將大幅提升法師的輸出破壞力及在戰鬥中生存能力，更新內容包含技能、全新召喚術怪物、職業專屬裝備，而法師招牌輸出技能「究極光裂術」在更新後，不只變為獨立冷卻時間，能和傳說級技能「永恆」二連發，幫助法師躍升成為隊伍內的主力進攻手，還有附帶暈眩、無視魔法屏障的被動技「究極光裂術：剋星」，再提升法師作戰能力！

法師的「召喚術」也同步更新，本次改版新增「終極召喚術」，Lv.90以上的法師，將可召喚「黑豹」、「梅森」、「智人」等3種史上最強大的強力召喚怪物，能針對「近距離、坦克、遠距離」等不同戰鬥情境靈活使用！此外，本次也釋出全新法師專屬裝備「巫妖的腰帶」，玩家在支配者之塔成功挑戰怪物「不滅的巫妖」就有機會取得！詳細新增內容，可參考官網說明。

「轉職法師」活動開跑！轉職成功就送英雄魔法石！

5月13日維護後～6月10日維護前，將限時開放玩家將法師以外的任意角色，轉職成「法師」，每週限1200名玩家轉職，玩家不僅可完整轉移舊角色的等級，在活動頁完成轉職申請後，還可獲得「英雄的魔法石」，打開後有機會獲得「龍之鑽石(刻印)活動*100」、「法師基礎魔法技能書」、豐富的藥水補給，還有機會取得稀有的傳說級技能！幫助玩家贏在起跑點！

《天堂REMASTERED》轉職法師活動

「天天登入送龍鑽」活動開跑、限時30天！

為慶祝經典職業「法師」進化改版，單一遊戲帳號每日登入滿60分鐘，隔日可透過國際服官方登入送網頁領取龍之鑽石(刻印)活動*10，單一遊戲帳號至多可領30天、總計300顆龍鑽！

《天堂REMASTERED》龍鑽登入送活動

正式預告！「次元交錯的空間」全新跨服排名副本即將開放！

為增加遊戲的豐富度，官方正式預告，遊戲內即將推出全新跨服排名副本「次元交錯的空間」，此副本為每日限參加一次、單次限時5分鐘的單人排名制，進入副本後，玩家將面臨來自「火、水、地、風」屬性，總共五波怪物的挑戰，最後還會有BOSS級怪物登場。在副本內擊殺怪物可獲得大量經驗值，且「怪物擊殺數」登上排行榜的勇士，還能獲得戰利品，並為全伺服器的玩家贏得額外的獎勵BUFF，成為全服的英雄！詳細改版細節請以官方網站公告為準。

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