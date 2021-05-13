小米在台灣市場大有斬獲，首季市佔率擠進智慧型手機市場前四大品牌、佔比達8%，小米乘勝追擊，今日宣布推出真輕薄旗艦小米11 Lite 5G，搭載高通Snapdragon 780G處理器，預計今(13)日晚間陸續開賣。

小米台灣於今(13)日宣布，推出小米11系列的真輕薄旗艦小米11 Lite 5G，以159g的超輕量、厚度僅6.81mm的超纖薄，成為小米史上最輕薄的5G手機，同時搭載6.55吋FHD+AMOLED螢幕，配備6400萬像素AI三鏡頭相機、旗艦級高通Snapdragon 780G處理器，以及4250mAh大電量電池。

根據市場調查機構Canalys先前公布2021年第一季全球智慧型手機出貨量報告中，小米以總銷售逾4,800萬台智慧型手機量穩居全球第3名，市場佔有率達14%，同時，Canalys的第一季手機出貨量報告中更揭露，小米於台灣市場2021年第一季以8%市佔率擠進智慧型手機市場前四大品牌。

小米11 Lite 5G提供松露黑、柑橘黃、薄荷綠三種顏色，6GB+128GB售價為9999元、8GB+128GB售價為10,999元，於5月13日晚間8點於小米官網、PChome24h購物小米旗艦館與friDay購物搶先開賣，另於5月14日起於小米實體門市以及中華電(2412)等合作電信商開賣。

同時，小米台灣於2020年10月在台推出小米智慧顯示器65吋，完整智慧家庭的最大一塊拼圖，於10月22日上市後每每開賣即售罄，在持續供不應求的情況下，仍然創下六個多月銷售超過一萬四千台的亮眼成績，穩居該尺寸段市佔第一，小米台灣於今日再推出全新小米智慧顯示器P1系列55型與50型，小米智慧顯示器P1 55型建議售價為17,999元，自5月13日晚間8點於小米官網搶先開放預購。

(時報資訊)