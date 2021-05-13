F-22「猛禽」（Raptor）戰機

美國空軍正在打算，未來只維持F-35、F-16，F-15EX和「下世代空優」（NGAD）戰機這4大主力，而F-22「猛禽」（Raptor）不會是其中之一。

據《防務一號》（Defense One）網12日報導，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）在國防顧問業者「麥克艾利斯」（McAleese and Associates）舉行的視訊會議中說，目前空軍有7款戰機機隊，而他打算減為大約4種，並要設法想出最適當的搭配。

布朗說，其實未來的戰機搭配是4+1，因為A-10攻擊機將會「延壽」，持續服役到2030年代。他指出，未來「下世代空優」戰機會取代F-22，和身為基石的F-35相搭配，而F-15EX會加入，至於F-16還會服役好一陣子。

據華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）去年11月統計，美國空軍目前有186架F-22戰機，平均機齡只有12年，算是機隊中最年輕的戰機之一。然而，部分由於結構升級，往往需要好幾架戰機離線，以致F-22的出任務率很低。

美國空軍領導高層去年暗示，他們會採購F-15EX，而這不僅是要汰換較老舊的F-15C，還有較新的218架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）。布朗說，空軍透過所有軍種都參與的內部戰術空中研究，全面檢視戰機，攻擊和戰機組合，以決定適當的戰機混合搭配。

「我真的在找選擇窗口，因為事實和根據威脅所做的假設會隨時間而改變，」他說，「但我想讓我們朝1個方向發展，因為目前我們有7種戰機機隊。好了，我打算減少為約4款。」然而，相關研究預料不會反映在2022年的預算要求中。布朗說，那其實在於幫他在2023年擬定計畫。

此外，布朗說，美國空軍仍在考慮，要以甚麼來汰換F-16，未來究竟是要添購F-35，還是另有其他戰機。不過，他也說，那可能是6，7或8年後，所以他不必現在做決定。

而在傳統基金會任資深研究員的前F-16飛行員魏納柏（John “JV” Venable）則警告，別高估了戰機退役可能節省的經費。他指出，戰術戰機的數目已經太少，美國空軍承受不起為了撙節成本，導致這類飛機更少的後果。魏納柏說，F-35原本該取代F-16和A-10，美國空軍要怎麼證明，採購新型4代戰機平台F-15EX是正當的。

(中時新聞網)