高雄年近90歲的黃姓婦人5日遭到詐騙集團騙走144萬元現金，警方接獲報案後循線北上逮人，11日將涉案的吳姓、邱姓男子追捕到案，並查扣新台幣30多萬元贓款，警方將吳男、邱男依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方12日晚間向法院聲押獲准。

據了解，黃婦5日接到詐騙電話，對方聲稱是「地檢署檢察官」，並向黃婦表示涉有刑案，需要核對鈔票號碼確認有無犯罪，黃婦當下不疑有他、信以為真，便於當日下午在自家門前，當面交付新台幣144萬現金給收取贓款的車手，事後發覺不對勁，晚間向家人詢問後發現遭騙，才立即到派出所報案。

警方接獲通報後，立即組成專案小組，依循詐騙車手逃逸路線，調閱監視器影像，發現2名涉案人相當狡猾，以分工合作的方式作案，吳姓男子先到黃婦家外收取現金後，立即搭車北上，再由邱男接應，為了躲避警方追緝，2人甚至在台中、新竹、桃園、新北等地設置斷點，增加警方追捕難度。

雖然2嫌不斷轉換藏匿地點，但仍躲不過警方法眼，吳男、邱男雙雙在桃園遭逮，並當場查扣剩餘贜款現金30萬1500元、手機4支、金項鍊2條等贓證物，全案將吳男、邱男依刑法詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，且檢方聲押獲准，後續警方仍將繼續向上溯源，追查其他集團共犯到案。

(中時 )