新北市新莊區中榮街停電造成發電機啟動冒煙

高雄興達電廠14時37分大跳機全廠停機，供電不足緊急進行分區停限電，造成全台各地輪流大停電。新北市多處地方停電，造成19件火警，25件電梯受困，新北市長侯友宜進駐災害應變中心，了解停復電狀況。提醒民眾拔插頭，另不要搭乘電梯，搭乘電梯遇停電時請勿驚慌，按警報扭求救，靜待救援。

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據了解，至下午4時，新北市119共接獲19起火警查看、25起電梯受困案，火警案大多為發電機啟動冒白煙狀況，電梯受困人員均已脫困無礙。

截至下午4時各區受理案件：

蘆洲區1案火警查看

樹林區3案火警查看，2案電梯受困

五股區1案火警查看，1案電梯受困

中和區7案火警查看，6案電梯受困

新莊區1案火警查看，1案電梯受困

三峽區3案火警查看，10案電梯受困

汐止區0案火警查看，2案電梯受困

新店區0案火警查看，2案電梯受困

鶯歌區1案火警查看，1案電梯受困

板橋區1案火警查看，0案電梯受困

土城區1案火警查看，0案電梯受困

總計19件火警查看，25件電梯受困

(中時新聞網)