觀光股王瓦城泰統集團公布第一季財報，首季合併營收創歷史同期新高，達12.65億元，年增15.39％，單季稅後純益1.24億元，每股純益 (EPS)5.45元，年增336％，再次締造營收、毛利、營益率、淨利、每股盈餘齊創新高的「5高」佳績，日前發佈4月份營收亦再次創寫同期新高，持續為上半年營收開創樂觀前景。

瓦城表示，隨著展店加速與既有店穩健表現，搭配節慶連假帶動聚餐消費熱潮，為上半年營運不斷注入成長動能，營收獲利皆可望持續向上，外以一致性的美味、外帶外送、「wa10瓦城」會員等服務，持續增進顧客滿意度；對內以獨創東方爐炒系統、「安心餐廳」等穩健的管理策略，成功累積消費者信賴。

瓦城泰統憑藉一貫精準優異的採購優勢、成本控管能力以及研發實力，加上成功打造「安心餐廳」吸引來客，獲利成長表現傑出，單季毛利金額達6.83億元，較去年同期增加24.9％，淨利逾1.24億元，較去年同期穩健增漲337％。

去年下旬內需市場復甦有感，瓦城泰統釋出儲備已久的展店能量，一口氣開出5家新店，同步帶動優異來客數與營收表現，發揮展店效益，強注瓦城第一季營收寫下傲人佳績；延續去年強勁的展店動能，2021年自第二季起啟動高速展店計畫，全年新開店達16家，目標雙位數成長；首發於五月初開出的「YABI KITCHEN」台北的誠品南西店，剛開幕即獲優異成績，首個假日最高翻桌率逾6次。

(中時 )