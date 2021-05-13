興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批「綠營能源政策根本錯誤」

全台大停電！受興達電廠事故全廠停機影響，台電台中區處表示，台中地區在15時緊急分區輪流停電，15時至16時40分的第一輪及第二輪各有18萬及5萬戶停電，區域包括烏日、南區、北區、北屯、潭子、北區、西區、中區、南屯、大肚、龍井、梧棲、清水及沙鹿等地共43萬戶。

台電台中區處表示，全國第一輪限電時間15時至15時50分，限電量300萬瓩，同時200萬戶。台中市部分第一輪停電18萬戶，區域有南屯區精科園區文心南路、台中工業區一帶；西屯區文心路三段、河南路二段、東大路、台灣大道四段；大雅區神林路、雅潭路、民生路、學府路一帶；潭子區潭興路一段、豐興路一段。

台電台中區處指出，全國第二輪停電時間15時50分至16時40分，限電量300萬瓩，同時限電193萬戶。台中市部分第二輪停電有25萬戶，區域包括大肚區中山路、沙田路一段、興和路。龍井區三港路、沙田路，中山路一段及二段、中華路二段、台西南路。烏日區中山路、建國北路、中華路、光明路。大甲區中山路、甲后路、甲東路。梧棲區中央路、港富路、文華路、台灣大道、自強路、海尾路。清水區中山路、中央北路、光華路、海濱路、忠孝路、高美路、臨港路、民族路。沙鹿區中華路、北勢路、台灣大道、中港路、鎮南路。

台電台中區處強調，至於是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。

(中時 )