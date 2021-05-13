中鋼、中鴻供電正常 鋼廠運作維持正常 16:222021/05/13 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 13日14:30興達電廠事故，中鋼全廠兩供電區雙迴路電力供應正常，鋼廠生產正常，且中鴻供電也正常。 網傳「緯來電視台」員工家屬確診 官方發聲明回應了 染疫前獅子會長與阿公店女「人與人連結」 警急追上百位男客 (工商 ) #中鴻 #中鋼 #供電 #正常 #鋼廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SOGO復興館昨主動防疫消毒 今正常營業 11:412021/05/13 生活 美輸油管線停擺6天開始恢復運作 民眾恐慌購油 10:392021/05/13 國際 停擺數日 Colonial Pipeline油管恢復運作 10:022021/05/13 財經 中年睡不夠 晚年易失智！大腦清廢物 這個睡眠時間最好 07:482021/05/13 健康 將來銀行新總座許柏林今上任 兵分四路拚開業 12:522021/05/13 財經 阿公店龍蛇雜處 恐成疫情大破口 04:102021/05/13 焦點要聞 期貨斷頭百億 新手中箭出場 04:102021/05/13 產業特刊 《產業分析》中鋼盤價連12月漲 Q2更旺、鋼廠大好年 15:072021/05/13 財經 王鴻薇喊話北市 研擬危險區域普篩 15:292021/05/13 政治 疫情升溫 高市議員日前曾建議休會今再將官員「請出議場」 10:552021/05/13 政治 《鋼鐵股》中鋼6月內銷盤價漲8％ 連漲12個月 14:332021/05/13 財經 財經熱門新聞 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】 注意第四輪限電來了17：30-18：20 影響229萬戶 - 要聞 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 《熱門族群》無預警停電，UPS概念股大漲 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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