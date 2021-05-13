家電廠艾美特-KY（1622）13日董事會通過第一季財報，受到塑料、金屬等原物料價格上漲四至六成的影響，對於小家電衝擊大，每股淨損0.26元。艾美特表示，進入旺季、出貨量大，以強化工廠效率、控制成本為首要任務，小家電新品開發為次要目標。

艾美特董事長史瑞斌表示，今年第一季整體業績回穩，成長超過40%，但原物料和電子零件上漲幅度實在過高，塑料、銅、鐵原物料皆上漲40%~60%，影響原物料佔成本比例高的小家電業毛利甚鉅，現在風扇進入旺季，除了調漲終端價格並優化產品組合，努力讓毛利回穩。

艾美特表示，今年目標新品開發在原有產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外，輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。

外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展，跨境電商是新的營收來源，初期以美國、歐洲電商平台為主。此外，艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019年動土開工，預計今年10月完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列，建築物面積約1.6萬坪，完工可分配到1.09萬坪，初期規劃暫以自用及出租為主，目前深圳地鐵延長線也在建置中，預計完工後地鐵站會經過。

(工商 )