全台大停電 砷化鎵三雄報平安 16:222021/05/13 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興達電廠發生全廠停機，國內大規模停電，因系統供電能力不足，台電13日下午三點起執行緊急全國分區輪流停電。位於台南科學園區的砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）僅發生瞬間不到一秒的壓降，機台皆持續正常運作生產，正待台電回覆後續輪流分區供電計畫，以利後續因應。 而位於桃園市平鎮區的砷化鎵上游磊晶廠全新以及桃園市龜山區的砷化鎵晶圓代工廠穩懋目前都沒有傳出停電狀況，一切運作正常；廠區裝設有不斷電系統，如有輪流限電應無虞。 全台分區停電 財政部：報稅系統運作正常 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 (工商 ) #穩懋 #全國 #系統 #全新 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》停電事件 台積電、聯電部分廠區短暫壓降 17:062021/05/13 財經 【全台大停電】下班尖峰分區停電號誌不亮 警義交總動員疏導交通 17:432021/05/13 生活 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】高雄興達電廠事故 經濟部發文穩民心 16:212021/05/13 財經 【全台大停電】新北24起電梯受困案 侯友宜進駐災害應變中心 16:112021/05/13 社會 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 15:552021/05/13 政治 【全台大停電】疑路北超高壓變電所匯流排故障 16:072021/05/13 政治 【全台大停電】啟動第四輪限電 全台846萬戶次停電 17:282021/05/13 財經 【全台大停電】桃園零星停電 3人電梯受困獲救 16:322021/05/13 社會 【全台大停電】鹿港第一公墓靈骨塔 兩人受困5樓電梯已排除 16:332021/05/13 社會 財經熱門新聞 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 21：40恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 財經 二年來首次 國巨將買回4千張庫藏股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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