興達電廠發生全廠停機，國內大規模停電，因系統供電能力不足，台電13日下午三點起執行緊急全國分區輪流停電。位於台南科學園區的砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）僅發生瞬間不到一秒的壓降，機台皆持續正常運作生產，正待台電回覆後續輪流分區供電計畫，以利後續因應。

而位於桃園市平鎮區的砷化鎵上游磊晶廠全新以及桃園市龜山區的砷化鎵晶圓代工廠穩懋目前都沒有傳出停電狀況，一切運作正常；廠區裝設有不斷電系統，如有輪流限電應無虞。

(工商 )