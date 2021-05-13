玉晶光（3406）首季營收受到供應鏈缺料影響，單季營收僅25.64億元，相較於去年同期的26.98億元，僅微幅走低4.94％，惟受到營業成本上揚的拖累，毛利率由去年首季的43.62％一舉下修至35.69％，修正幅度達7.93個百分點，換算單季EPS僅2.5元，相較於去年同期的EPS4.59元，跌幅達45.51％。

(工商 )