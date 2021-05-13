玉晶光首季獲利衰退逾45％ 16:202021/05/13 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉晶光（3406）首季營收受到供應鏈缺料影響，單季營收僅25.64億元，相較於去年同期的26.98億元，僅微幅走低4.94％，惟受到營業成本上揚的拖累，毛利率由去年首季的43.62％一舉下修至35.69％，修正幅度達7.93個百分點，換算單季EPS僅2.5元，相較於去年同期的EPS4.59元，跌幅達45.51％。 陽明首季EPS 7.49元 稱霸貨櫃三雄 《半導體》京鼎首季每股賺3.45元 今年營收戰新高 (工商 ) #玉晶光 #上揚 #單季 #相較 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 仁寶首季EPS創10年同期新高 04:102021/05/13 產業．科技 吉茂第一季EPS達0.37元 年增288％ 11:002021/05/13 財經 《光電股》億光首季每股賺1.03元 今年續強 13:422021/05/13 財經 《其他電子》帆宣Q1每股賺1.11元 今年營運再拚新高 12:172021/05/13 財經 生育津貼居全國末段班 中市社會局：多方面提升友善生育 14:572021/05/13 生活 巨大 Q1每股賺4.54元 騎績不斷 04:102021/05/13 財經要聞 華碩Q1獲利年增十倍 同期新高 04:102021/05/13 財經要聞 自行車三雄逆勢開紅盤漲幅逾4％ 09:492021/05/13 財經 杏一4月營收雙位數增長 首季EPS0.84元 11:262021/05/13 財經 《集中市場》萬六號角吹不響 外資連4賣800億元 15:412021/05/13 財經 巨庭首季本業獲利遭匯損侵蝕 EPS降至0.14元 10:502021/05/13 財經 財經熱門新聞 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】 注意第四輪限電來了17：30-18：20 影響229萬戶 - 要聞 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 《熱門族群》無預警停電，UPS概念股大漲 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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