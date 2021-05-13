俗話說，三十而立，對於每一個人來說，30歲都是人生中重要的分水嶺。搜狐網命理專欄點名，生肖龍、牛以及豬的人在30歲前通常會略顯平庸，沒有太大成就，不過一旦過了30歲，馬上就能發，讓人刮目相看。

▍1.生肖龍

「龍」是權力和財富的象徵，而龍年出生的人，普遍出生於普通之家，從小雖不會經歷重大變故，但也會經歷一番寒徹骨的磨礪。屬龍人一生命中帶財，一旦跨越了30歲這個坎，就會迎來自己人生的春天，事業蒸蒸日上，財源滾滾不斷，讓人刮目相看。

▍2.生肖牛

屬牛人天性思維保守，在很年輕的時候通常會略顯平庸，碌碌無為，在30歲之前普遍無所作為，就連財運都不佳。但是吉人自有天相，一旦過了30歲，屬牛人就會遇到自己命中的貴人，受權勢人物提攜扶持，有機會升官致富，從此走向人生巔峰。

▍3.生肖豬

屬豬人天資聰穎，很有福氣，但其性格中有點懶散，不懂進取，所以30歲之前，都還是我行我素，得過且過的過生活，並不會有太大成就。但是到了30歲，尤其是結婚成家之後，屬豬人在家庭壓力的促使下，他們會奮起直追，加上本身攜福帶財，很快就能出人頭地，在工作上身居要職，享受榮華富貴，財豐利達。

(中時新聞網)