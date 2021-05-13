台電公司通知因興達電廠事故全廠停機，系統供電能力不足，5月13日時開始執行緊急分區輪流停電，請各廠商自行查詢電費單「緊急輪流分區停電組別」，倘屬於「C或D」組別者，將自15：00起兩組別輪流停電一小時，直至修復為止。C組：15：00-16：00、D組：16：00-17：00、C組：17：00-18：00，兩組替換輪流。

但若查詢電費單非C、D組別，此次停電不受影響，要知道自己的組別，可從帳單查詢可知。

彰化分區A組：和美鎮、彰化市、花壇鄉。

彰化分區B組：福興鄉、埔鹽鄉、溪湖鎮、花壇鄉、彰化市、秀水鄉、大村鄉、埔心鄉。C組：鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、埔鹽鄉、和美鎮。D組：線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、伸港鄉。

彰化分區E組：芳苑鄉、埔鹽鄉、二林鎮、福興鄉、大城鄉、二林鎮、芳苑鄉、埤頭鄉、田尾鄉、溪湖鎮、竹塘鄉、溪州鄉。

彰化分區F組：員林市、埔心鄉、大村鄉、田中鎮、北斗鎮、社頭鄉、永靖鄉、二水鄉、田尾鄉。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

(中時 )