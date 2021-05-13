全台大停電，高雄市政府於下午3時20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」，巿長陳其邁表示，已跟興達電廠、台電聯繫，停電事故為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組（燃氣、燃煤各兩部）跳脫，造成系統頻率驟降。

台電已啟動低頻卸載，並採分區輪流供電，針對C組與D組輪流停電，每50分鐘一輪，限電量約300萬瓩，影響戶數約200萬戶。故障設備並已緊急搶修，燃氣跟燃煤機組將陸續升載，恢復供電。

據了解，第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電影響200萬戶。第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電影響193萬戶。

高雄巿各路口，已由交通局、警察局分別維持交通、治安順暢。高雄市全巿現供水正常，25家急救責任醫院運作無虞，衛生所僅仁武及鳥松所停電，其他供電正常。

社區感染連環爆恐慌！ 超市電商現末日景象

(中時 )