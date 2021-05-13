【全台大停電】什麼是C、D組輪流停電？秘訣在電費單中 16:292021/05/13 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電費單(圖／台電提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電。 但什麼是Ｃ組和D組？在電費單內有一欄其他資訊，內有寫到輪流停電組別，就可看出是否在停電範圍之內。 興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會「中途斷訊」 現場畫面曝光 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 【全台大停電】興達電廠跳電 網友惡搞維基百科：因為禁止人與人的連結 (中時 ) #輪流 #停電 #電費單 #內有 #秘訣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】我家何時停電？ 從帳單看答案 16:062021/05/13 生活 【全台大停電】台電分區停電 屏縣府召開緊急應變會議因應 18:452021/05/13 生活 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】興達電廠事故 網友譏民進黨：電給我放出來用 17:072021/05/13 政治 【全台大停電】台電：是電網故障 不是發電問題 16:422021/05/13 政治 【全台大停電】高雄巿災害應變中心一級開設 16:252021/05/13 生活 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 【全台大停電】逾千萬戶次停電 影響規模超越815大停電 18:532021/05/13 財經 【全台大停電】高雄一級開設 市府稱：設備故障、用電無虞 17:512021/05/13 生活 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 16:062021/05/13 財經 生活熱門新聞 萬華某醫院6旬男女確診！指揮中心急宣布停收確診、疑似個案 - 生活 6旬男女確診醫院曝光 北市衛生局證實是和平醫院 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 1個傳10個 獅子會成員爆前會長習慣：不意外 - 生活 全台限電編組大公開 只有這三組不停電 原因揭密 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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