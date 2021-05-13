因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電。

但什麼是Ｃ組和D組？在電費單內有一欄其他資訊，內有寫到輪流停電組別，就可看出是否在停電範圍之內。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會「中途斷訊」 現場畫面曝光

(中時 )