因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電。

但什麼是Ｃ組和D組？在電費單內有一欄其他資訊，內有寫到輪流停電組別，就可看出是否在停電範圍之內。

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(中時 )

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