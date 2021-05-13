【全台大停電】桃園零星停電 3人電梯受困獲救 16:322021/05/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電，桃園市發生3起電梯受困案件。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電，桃園市發生3起電梯受困案件，其中1件在桃園峨眉二街，另件在大園和平西路一段。前2件消防人員趕抵後，用鑰匙打開電梯門協助脫困，最後一件則是自行脫困。桃園市長鄭文燦表示，若有狀況發生，消防人員都會按照SOP處理。 另外八德、平鎮、大溪有區域停電狀況，不過尚未有災情傳出。鄭文燦表示，目前市府大樓供電正常，若桃園有發生災情，消防人員也會以最快的速度處理。 興達電廠跳機全台大停電 北市傳28件電梯受困 桃園2級防疫 規畫異地辦公 (中時 ) #桃園 #發生 #停電 #電梯受困 #脫困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興達電廠停機釀停電 行政院回應了 15:352021/05/13 政治 台南70民眾住過諾富特 全數採陰解除隔離 11:362021/05/13 生活 餐飲購物啟動實聯制 04:102021/05/13 時尚消費 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 超凶車頭燈罕見現身北檢 永大內線交易案宅神也關注 14:232021/05/13 社會 未督導五五酷刑班規違反教育本質 新北市教育局遭糾正 15:002021/05/13 政治 【全台大停電】興達電廠停機 下午3時起分兩區輪流停電 15:392021/05/13 財經 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 生活 疫情衝擊國旅 花蓮端午連假旅宿退訂五成 15:202021/05/13 生活 【全台大停電】基隆8萬6千餘戶停電 七堵車站無空調、行車資訊 15:512021/05/13 社會 越南按摩女遭割喉亡 熟客落網 04:102021/05/13 社會新聞 社會熱門新聞 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 前獅子會長與阿公店小姐有接觸 財經網美一句話鄉民笑翻天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。