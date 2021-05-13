全台大停電，桃園市發生3起電梯受困案件，其中1件在桃園峨眉二街，另件在大園和平西路一段。前2件消防人員趕抵後，用鑰匙打開電梯門協助脫困，最後一件則是自行脫困。桃園市長鄭文燦表示，若有狀況發生，消防人員都會按照SOP處理。

另外八德、平鎮、大溪有區域停電狀況，不過尚未有災情傳出。鄭文燦表示，目前市府大樓供電正常，若桃園有發生災情，消防人員也會以最快的速度處理。

(中時 )