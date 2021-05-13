【全台大停電】台鐵太麻里、七堵、二結3站無電無空調 行車不受影響 16:492021/05/13 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵太麻里、七堵、二結3站無電無空調 行車不受影響。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受台電停電影響，台鐵表示太麻里站和七堵站、二結站全站無電，無空調、照明及列車資訊系統無法顯示，號誌及行車正常，無影響行車。 高鐵、桃園機場表示目前營運一切正常。 興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 【全台大停電】告別式沒電用 急借電子花車麥克風 台電：是電網故障 不是發電問題 (旺報 ) #影響 #行車 #台電 #停電 #太麻里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】興達電廠事故停機 前經濟部官員：證明三接不能擋 16:422021/05/13 財經 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 生活 【全台大停電】大停電免驚 各百貨備電、備援快速因應 16:522021/05/13 生活 確定有第三輪停電受影響617萬戶 16:422021/05/13 財經 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 指揮中心漆黑一片 疫情直播突中斷 網驚：世界末日？ 16:442021/05/13 生活 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 社會 【全台大停電】基隆8萬6千餘戶停電 七堵車站無空調、行車資訊 15:512021/05/13 社會 【全台大停電】北市9.5萬戶受影響 預計下午4時40分復電 15:582021/05/13 生活 【全台大停電】鹿港第一公墓靈骨塔 兩人受困5樓電梯已排除 16:332021/05/13 社會 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 16:242021/05/13 生活 生活熱門新聞 今再爆13例本土確診 萬華茶室複雜 60萬則簡訊示警 - 生活 【全台大停電】你是哪一組？彰化6分區停電時段看這邊 - 生活 喪屍潮再現！他貼好市多照片網罵翻：學不會教訓 - 生活 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 - 生活 爸爸也是獅子會成員 桃園某國小學生確診 全校緊急停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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