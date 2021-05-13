受台電停電影響，台鐵表示太麻里站和七堵站、二結站全站無電，無空調、照明及列車資訊系統無法顯示，號誌及行車正常，無影響行車。

高鐵、桃園機場表示目前營運一切正常。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

(旺報 )