縣府與台鐵持續多年開辦的返鄉專列，搭乘率高，因此返鄉火車專列會續辦，圖為花蓮縣民取票情形。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府持續多年與台鐵合作開辦返鄉專車，載北漂遊子返鄉過年，今年接受議員建議，加入客運北花返鄉專車，但春節及清明連假搭乘率極低，分別僅有0.67％及0％，縣府決定端午連假起停辦，但返鄉火車專列則會續辦。

縣府與台鐵合作返鄉專車行之多年，每年春節需求量最大。因蘇花改通車，北花客運上路後評價不錯、加上縣議員張美慧建議，決定今年春節、清明節加入試辦客運返鄉專車，提供民眾多一個選擇，單程票為200元，經滾動檢討評估後，因搭乘率低，決定端午連假後停辦返鄉客運。

不過，張美慧今天質詢時，認為縣府對於推動返鄉客運態度相當消極，檢討過程更是敷衍了事，除沒有依照為民服務角度，開辦便民措施，也未聽取建議將票價調降為100元，提高縣民搭乘誘因。

花蓮縣府民政處長林金虎受訪表示，春節、清明返鄉客運，委由首都、統聯2家業者辦理，春節試辦來回各1班，共有4班次，但只有2個人搭乘，乘車率僅0.67％，經檢討後清明節班次減半，改來回各1班，共2班次，但沒人搭，搭乘率是0，主要仍是客運行車時間長、乘車舒適度不比火車，影響民眾搭乘意願。

林金虎說，客運公司自己的班次平均搭乘率約50％，顯示客運還有餘票可供民眾購買搭乘，並沒有一票難求的現象。民政處考量返鄉專車票價優惠都需要花費公帑，就算沒人坐還是要負擔車資，為讓縣府財政更有效利用，決定停辦返鄉客運。

此外，花蓮子弟除了北漂工作，也有不少在高雄等地工作，有議員指南迴鐵路已經電氣化，可開辦往南部的返鄉火車，民政處也正研議。

(中時 )