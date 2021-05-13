疫情蔓延，全民全力防堵疫情，個大餐廳都面臨賓客退訂的情況，擔心消費者不再上門，擁有多家知名連鎖餐飲品牌的業者包含饗賓餐旅事業、金色三麥集團及TGI FRIDAYS等，紛紛各自開始採取更嚴謹的防疫措施，盼讓消費者能安心用餐、力挽客源。

饗賓餐旅事業擁7大品牌共46家門市，以座位數眾多的自助餐廳品牌「饗饗」及「旭集」來說，近期退訂影響約2成，而饗賓餐旅為讓饕客能吃得安心，今（13日）宣布除了配合政府的各項防疫政策之外，即日起全品牌店內均採隔桌帶位，積極超前部署。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，旗下全品牌在指揮中心一宣布疫情警戒升為第二級的當天，即啟動落實實聯制作業，且在政府未強制規定前，已先實施隔桌帶位；陳毅航也提到，「饗饗」及「旭集」座位數皆在300至400以上，自開幕以來經常一位難求，雖疫情期間受影響，但因消費者對品牌的信任度高，影響相對較小。

全台有13家分店的金色三麥餐廳表示，近日訂位取消大約1至2成，以大型訂位為主要取消客群，而所屬的金色三麥集團全台擁4品牌共24間店，也全面升級防疫相關措施，旗下所有餐廳即日起除了也全面落實實聯制，更主動將餐廳訂位數減半以維持客人間距及控制店內人流，且限制用餐時間2小時以縮短來店停留時間；除了入場體溫測量、手部消毒、間隔入座等防疫措施，更於桌邊放置小瓶酒精，貼心讓消費者隨時使用。

金色三麥集團旗下餐廳即日起升級防疫相關措施。（金色三麥集團提供）

美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS則指出，這3天來客數略微影響，並發現賓客外帶外送的銷售比例佔整體業績成長約5至6%。TGI FRIDAYS也表示從去年開始店內即落實用餐實聯制、量額溫、提供酒精消毒、以四季銨鹽消毒桌面椅面、安裝透明隔板等，目前餐廳更全面採取梅花座入座，提供顧客安全安心的用餐環境。

(中時 )