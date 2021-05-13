富邦金(2881)於上週五(5月7日)正式發函回應日盛銀行工會團體協約之協商訴求後，昨(12)日收到日盛金控工會來函，函文中表達工會對工作權保障與優離退條件之重視。富邦金表示，為創造勞資和諧工作環境，並基於對日盛金控暨轄下子公司同仁公平一致之對待原則，目前已組成協商團隊，近期將與日盛銀行工會代表、日盛金控工會代表進行協談，面對面進一步瞭解日盛員工各項訴求。

富邦金控於3月30日交割後已取得日盛金控過半股權，但目前尚未取得日盛金控實質經營權，也並未掌握日盛金暨轄下各子公司的實際運作情況。惟為了創造勞資和諧環境，富邦金控除了於上週五(5月7日)正式發函回應日盛銀行工會團體協約之協商訴求外，內部也積極組成協商團隊，近期將與日盛銀行工會代表與日盛金控工會代表見面，於取得實質經營權前，與日盛員工面對面，瞭解各項訴求。

富邦金強調，該公司長期以來與企業工會組織均維持良好的互動關係，且率先民營金控於2015年與工會簽訂台北富邦銀行及富邦證券之團體協約，並獲得勞動部頒獎表揚。富邦金控一向視員工為公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長。公司將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。

(時報資訊)