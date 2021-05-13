台電分區大停電，彰化縣鹿港、福興和秀水等6萬多戶受影響，13日15時20分，鹿港鎮第一公墓靈骨塔電梯2名民眾受困在5樓電梯，彰化縣消防局第三大隊前往救援，管理員已協助打開點梯門，受困民眾表示沒有不適和受傷的情形，不願就醫。
這次救援共出勤2個消防分隊，出動器材車1輛、消防車1輛、救護車1輛，消防人員6人，15時30分抵達， 51歲吳姓民眾和38歲黃姓民眾受困在5樓，消防人員抵達，管理人員也即時協助打開電梯門。
(中時 )
台電分區大停電，彰化縣鹿港、福興和秀水等6萬多戶受影響，13日15時20分，鹿港鎮第一公墓靈骨塔電梯2名民眾受困在5樓電梯，彰化縣消防局第三大隊前往救援，管理員已協助打開點梯門，受困民眾表示沒有不適和受傷的情形，不願就醫。
這次救援共出勤2個消防分隊，出動器材車1輛、消防車1輛、救護車1輛，消防人員6人，15時30分抵達， 51歲吳姓民眾和38歲黃姓民眾受困在5樓，消防人員抵達，管理人員也即時協助打開電梯門。
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