分區大停電，鹿港鎮一公墓靈骨塔電梯兩人受困5樓已排除。（彰化第三消防大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

台電分區大停電，彰化縣鹿港、福興和秀水等6萬多戶受影響，13日15時20分，鹿港鎮第一公墓靈骨塔電梯2名民眾受困在5樓電梯，彰化縣消防局第三大隊前往救援，管理員已協助打開點梯門，受困民眾表示沒有不適和受傷的情形，不願就醫。

這次救援共出勤2個消防分隊，出動器材車1輛、消防車1輛、救護車1輛，消防人員6人，15時30分抵達， 51歲吳姓民眾和38歲黃姓民眾受困在5樓，消防人員抵達，管理人員也即時協助打開電梯門。

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