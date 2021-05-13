位於高雄的興達電廠下午發生不明事故全廠停機並導致全台無預警大停電，宜蘭縣一度有人在電梯內受困，所幸在台電復電後自行平安脫困。

興達電廠燃煤機組下午不明原因跳機，讓全台供電系統大亂，羅東鎮中山路四段電梯有正在搭乘電梯的民眾因突如其來的停電導致受困電梯內，宜蘭縣政府消防局勤務指揮中心接獲求助電話立即派員前往救援，所幸台電及時復電受困人員也得以自行脫困。

因供電大亂，許多道路交通號誌也失去功能，警方立即派出警力在重要路口指揮，引導車輛通行；宜蘭縣縣府衛生局則表示，縣內所屬醫院，原本就有緊急應變規劃並有備用發電機，因此此次全台大停電並沒有影響宜蘭縣的醫療正常作業。

台電公司表示，為了確保電網安全，將採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，並緊急搶修設備陸續恢復供電，民眾可透過電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」，確認是否屬於C組及D組。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

(中時 )