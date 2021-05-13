受到興達電廠電力無法輸出影響，大新竹地區也分區輪流供電，新竹縣新豐鄉、竹東鎮、竹北市各傳出1件民眾受困電梯的狀況，均已脫困，新竹縣政府交通旅遊處、警察局也安排人力，於各大路口指揮交通，避免停電影響交通號誌，導致事故。

依據台電資料，分區供電預計將持續至晚間6點，將陸續恢復供電。

(中時 )