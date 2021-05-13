【全台大停電】分區供電 新竹縣3起受困電梯 16:382021/05/13 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹地區也受到分區供電影響，發生3起受困電梯的事故。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到興達電廠電力無法輸出影響，大新竹地區也分區輪流供電，新竹縣新豐鄉、竹東鎮、竹北市各傳出1件民眾受困電梯的狀況，均已脫困，新竹縣政府交通旅遊處、警察局也安排人力，於各大路口指揮交通，避免停電影響交通號誌，導致事故。 依據台電資料，分區供電預計將持續至晚間6點，將陸續恢復供電。 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 【全台大停電】基隆8萬6千餘戶停電 七堵車站無空調、行車資訊 (中時 ) #分區 #供電 #新竹縣 #受困電梯 #興達電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】 台南號誌路口停擺 警出動人工疏導 15:342021/05/13 社會 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 15:392021/05/13 社會 【全台大停電】屏東狀況超慘 超過15萬戶受影響 15:442021/05/13 生活 【全台大停電】南科高雄廠部分斷電 竹科暫不受影響 15:412021/05/13 財經 【全台大停電】竹科園區未受影響 台元科技園區高鐵站均波及 15:422021/05/13 寶島 【全台大停電】多縣市紅綠燈停擺交通大亂 15:342021/05/13 生活 【全台大停電】 蔡英文緊急說話了：不用驚慌 15:552021/05/13 政治 【全台大停電】北市9.5萬戶受影響 預計下午4時40分復電 15:582021/05/13 生活 【全台大停電】台北市重要路口紅綠燈暗一片 交通警察總動員 15:372021/05/13 社會 【全台大停電】興達電廠停機 下午3時起分兩區輪流停電 15:392021/05/13 財經 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 社會熱門新聞 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 前獅子會長與阿公店小姐有接觸 財經網美一句話鄉民笑翻天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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